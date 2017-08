Laatste avond Late Night voor Marieke: Ik kijk terug op gaaf jaar

,,Ik kijk terug op een gaaf jaar", liet Marieke weten, die begin deze maand bekendmaakte over te stappen naar RTL Boulevard. ,,Ik heb 214 afleveringen gemaakt, als ik die van vanavond meetel. Als je anderhalf jaar geleden tegen me had gezegd dat ik 214 liveshows zou maken op RTL 4, had ik gezegd: leuk, over een paar jaar."



Naar eigen zeggen moest de brunette wennen aan een 'raar ritme'. ,,Je ligt er echt laat in, meestal slaap ik van 01.30 uur tot 10.00 uur", schetste ze. ,,Doordeweeks drink ik niet, maar op vrijdagavond wel. In het weekeinde haal ik het lekker in."



De 31-jarige presentatrice, die haar carrière begon op de radio, gaat niet direct aan de slag voor RTL Boulevard. Voor het entertainmentprogramma gaat Marieke reportages maken. Ook is ze één van de kandidaten voor Expeditie Robinson 2018. ,,In september ben ik even helemaal vrij, heerlijk", blikte ze alvast vooruit.