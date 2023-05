Laatste boek Zeven Zussen-reeks krijgt recordoplage in Nederland

Atlas - Het verhaal van Pa Salt, het laatste deel in de populaire Zeven Zussen-serie, ligt vanaf donderdag in een recordoplage in de Nederlandse winkels. Het boek heeft in Nederland een startoplage van 350.000 exemplaren. Nog niet eerder werd een boek in de serie al bij de eerste oplage in dit enorme aantal gedrukt, maakte Xander Uitgevers maandag bekend.

Het is niet bekend of er überhaupt in Nederland eerder een boek in deze eerste oplage werd gedrukt. De reeks gaat over een groep zussen die na de plotselinge dood van hun vader samenkomen in hun ouderlijk huis, een prachtig landhuis aan het Meer van Genève. Na zijn dood hebben ze allemaal een mysterieuze brief gekregen over hun afkomst.

Riley had haar fans een achtste boek beloofd, waarin zij de vraag zou beantwoorden wie de mysterieuze adoptievader Pa Salt is. De schrijfster heeft voor haar overlijden in juni 2021 een aantal belangrijke passages van het achtste boek afgerond. Daarnaast heeft zij gedetailleerde aantekeningen gemaakt over het plot.

Het was haar uitdrukkelijke wens dat in het geval van haar overlijden haar oudste zoon Harry Whittaker de serie zou voltooien. Het boek wordt overal ter wereld donderdag uitgebracht, meldt een woordvoerder van Xander Uitgevers. “In dit boek worden een groot aantal vragen beantwoord die de fans nog hebben over de serie”, legt hij uit. “Iedereen wil weten hoe het verhaal eindigt. Daarom verschijnt Atlas overal ter wereld op hetzelfde moment in de winkels, om iedereen de kans te bieden het verhaal zonder spoilers te kunnen lezen.”

