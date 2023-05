Laatste deel De Zeven Zussen dendert Bestseller 60 binnen: met stip op nummer 1

Het kon haast niet uitblijven met 150.000 verkochte exemplaren in drie dagen: het langverwachte nieuwe deel in de razend populaire Zeven Zussen -reeks komt woensdag met stip op 1 binnen in De Bestseller 60, en ook een luxe hardcover uitgave van dezelfde titel - De Zeven Zussen. Atlas - staat in de lijst, op plek 24.

Maar liefst negen titels van Riley maken hun herintrede in de lijst, meldt het CPNB. De eerste oplage van Atlas bedroeg 350.000 exemplaren, wat ook bijna een unicum in de Nederlandse boekengeschiedenis is. Veel boekhandels openden afgelopen donderdag om middernacht al hun deuren om fans de kans te geven direct een exemplaar te bemachtigen.

De reeks van Riley gaat over een groep zussen die na de dood van hun vader samenkomen in hun ouderlijk huis. De schrijfster overleed in juni 2021, maar had daarvoor al de belangrijkste passages afgerond van het laatste deel. Haar oudste zoon Harry Whittaker voltooide de serie.

