Laatste reeks Wintertijd met Chantal Janzen en Jeroen Pauw

De 72-jarige De Winter is meer gaan nadenken over de zin en het doel van het leven. ,,Daar wil ik het met mijn gasten uitvoeriger over hebben”, zegt hij over de laatste serie die hij maakt. ,,Ik verheug me enorm op deze laatste serie en ik waardeer het zeer dat Maarten, Chantal, Jan en Jeroen eraan meewerken. Wat mij betreft wordt het de mooiste en echt de laatste. Ik heb besloten om me vanaf nu helemaal aan mijn kunst te wijden.”