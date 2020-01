Laatste show van Jean-Paul Gaultier: ‘Bij hem mag iedereen mooi zijn’

Dertig jaar geleden ging Madonna op tournee. Op het podium trok ze al dansend een chic zwart colbert uit en daaronder bleken haar borsten verpakt te zijn in twee cups die puntig vooruitstaken. Kracht won het van erotiek.



Het was destijds niets meer en niets minder dan een revolutie in de modewereld: twee cups die geen rondingen accentueerden, maar strijdlustig werden gedragen als een harnas. ,,Alle seksuele stereotypen en ideeën over vrouwelijkheid werden met die bh op z’n kop gezet’’, meldde de Amerikaanse tv-zender CNN.



Het korset met punt-bh ging de modegeschiedenis in als ‘iconisch ondergoed’, ontwerper Jean-Paul Gaultier verwierf er wereldfaam mee, en het kleine kledingstuk zelf werd voor 52.000 dollar verkocht door veilinghuis Christie’s.



,,Die bh heb ik in eerste instantie helemaal niet voor Madonna ontworpen’’, onthulde Gaultier later op de Britse televisie. ,,Ik heb ’m ontworpen voor mijn teddybeer. Toen ik klein was, wilde ik een pop, maar dat mocht niet van mijn ouders, omdat ik een jongetje was. Daarom gaven ze me die teddybeer.’’ Die beer, Nana, gebruikte hij als kind al als paspop. Het stoffen beestje ligt tot op de dag van vandaag in zijn werkkamer, in een schoendoos, gewikkeld in zijde.