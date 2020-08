Ladies Night stopt, Linda's Zomerweek wordt Linda's Wintermaand

Zoals verwacht keer Ladies Night niet meer terug op de buis in het nieuwe televisieseizoen. Dat bevestigde Net 5-directeur Linda de Mol vanavond in RTL Boulevard . Haar eigen programma Linda's Zomerweek gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis, maar van dat praatprogramma komt wel wintervariant.

Net 5 heeft het zwaar door de coronacrisis, vertelde Linda vanavond. Daardoor worden er minder nieuwe programma's geïntroduceerd dan waar op gehoopt was. ,,Met alle bezuinigingen die natuurlijk ook bij Talpa (het moederbedrijf van Net 5, red.) doorgevoerd moeten worden om zo veel mogelijk banen te behouden, kunnen we niet zo heel veel nieuwe dingen lanceren bij Net 5", aldus de presentatrice. ,,We hebben een aantal nieuwe programma’s op stapel staan maar een stuk minder dan we eigenlijk wilden.”



Ladies Night kreeg begin dit jaar nog een tweede seizoen maar de kijkcijfers bleven tegenvallen. Toen de coronacrisis uitbrak werden de opnames gestaakt. Toen al was de verwachting dat het Net 5-programma, waarvoor Merel Westrik was binnengehaald, niet meer zou terugkeren. Wat Westrik nu gaat doen, is onduidelijk.

Lockdown

Linda komt komende winter wel met een variant op het interviewprogramma Linda’s Zomerweek, dat ze jarenlang voor haar vorige werkgever RTL maakte. Bij Talpa wilde ze weer een Zomerweek maken maar dat kon ook niet doorgaan vanwege de coronacrisis. ,,We zaten midden in de lockdown toen ik het eigenlijk had moeten opnemen”, legt ze uit. ,,Dus dat hebben we verschoven naar de winter. Daar verheug ik me heel erg op. Ik heb al een paar hele leuke namen.”

Linda presenteerde het interviewprogramma Linda’s Zomerweek, waarin ze een week lang elke dag twee gasten ontvangt, zes seizoenen lang voor RTL 4. Het programma, dat in augustus steevast een van de best bekeken programma’s was, stopte in 2018, zodat Linda tijd kreeg voor de opnames van de film April, May en June. Vorig jaar stapte ze over naar Talpa om haar broer John de Mol te helpen met het opbouwen van SBS 6, ook werd ze creatief directeur van Net 5. Linda's Wintermaand lijkt uitgezonden te gaan worden op SBS 6, maar dat is nog niet bevestigd.

Linda over de film April, May en June: