Ladies of Soul geven extra show in Ziggo Dome

Giel Beelen: '3FM was voor mij te braaf'

11:26 Giel Beelen stapte op bij 3FM omdat hij de zender 'te veilig en te braaf' vond geworden. ,,Als je ziet wat er in de hitlijsten gebeurt, wat daar voor muziek in staat, daar moet je op de een of andere manier toch wat meer in meegaan", vindt Giel, die vanaf 9 oktober te horen is op Veronica.