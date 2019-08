Lady Gaga doneert aan scholen na schietpartijen VS

Ook Lady Gaga is diep geraakt door de schietpartijen die recent plaatsvonden in de Verenigde Staten. De zangeres wil haar gevoel omzetten in iets positiefs en doneert daarom geld aan drie van de getroffen steden, schrijft ze vrijdag op Facebook.

,,Mijn hart gaat uit naar de mensen die ons te snel zijn ontnomen en naar hun families, geliefden en gemeenschappen die rouwend achterblijven. Iedereen heeft het recht op wetten die ervoor zorgen dat ze zich veilig voelen in hun eigen buurt’’, aldus de zangeres. ,,Ik wil mijn verwarring, frustratie en woede op dit moment graag omzetten in hoop. Hoop dat we er voor elkaar en voor onszelf zijn.’’

De 33-jarige Gaga heeft met haar eigen organisatie gedoneerd aan scholen in Dayton, El Paso en Gilroy. De zangeres noemt geen bedrag, maar zegt wel dat de scholen door de bijdrage nu ‘de mogelijkheid hebben om studenten te steunen en inspireren om samen te werken en hun dromen werkelijkheid te maken’.

Gaga benadrukt daarnaast dat het na dergelijke tragedies belangrijk is om aan je mentale gezondheid te denken en hulp te zoeken waar nodig. ,,We kunnen onszelf niet de rug toekeren. We kunnen onze geliefden niet de rug toekeren. We hebben elkaar nodig. Sluit je niet af.’’

Ook zangeres Lana Del Rey biedt een helpende hand en zal de opbrengsten van haar nieuwe nummer Looking for America volledig schenken aan de slachtoffers van de schietpartijen. Dat maakte zij via Twitter bekend: ,,Denkend aan iedereen vanmorgen - We hebben het nummer afgemaakt en we wilden iedereen laten weten dat alle opbrengsten naar het Gilroy Garlic Festival Victims Relief Fund, El Paso Community Relief Fund en de Dayton Foundation gaat’’, twittert Lana.