Lady Gaga en Madonna begraven na jarenlange ruzie de strijdbijl

De vete begon in 2012 toen Madonna zei dat de muziek van Gaga wel erg lijkt op die van haar. ,,Ik denk dat ze in heel veel van haar werk naar mij verwijst.” Ook de single Born This Way vond Madonna klinken als haar muziek. ,,Toen ik het hoorde op de radio zei ik: dat klinkt heel herkenbaar.”

Gaga zei op haar beurt in 2016 zich niet te herkennen in de vergelijking met de 'Queen of Pop'. ,,Madonna en ik zijn totaal verschillend. Ik speel heel veel instrumenten. Ik schrijf al mijn eigen muziek. Ik ben dagelijks uren in de studio. Ik ben een producent. Ik ben een schrijver. Wat ik doe is anders.”

Vorig jaar december liet Madonna weer van zich horen toen Lady Gaga tijdens haar perstournee voor A Star Is Born bij verschillende interviews steeds dezelfde uitspraak deed. ,,Er kunnen honderd mensen in een kamer zijn van wie 99 niet in je geloven, maar er is er maar een nodig om je hele leven te veranderen”, zei de zangeres meermaals over de kans die regisseur Bradley Cooper haar had gegeven door haar de hoofdrol in de film te geven.

Een video waarin je Gaga dit herhaaldelijk hoort zeggen in verschillende interviews ging viral.

Madonna zag het filmpje en deelde een video van een oud interview van zichzelf waarin ze een soortgelijke uitspraak doet. ,,Als er honderd mensen in een kamer zijn en 99 zeggen dat ze het leuk vinden herinner ik me enkel de persoon die het niet leuk vond.”