Lady Gaga in nieuwe film met Brad Pitt

Bioscoop­bran­che verzet zich tegen ‘popcorn­ver­bod’

17 november De bioscoopbranche is vanzelfsprekend blij met de heropening donderdag, maar hekelt het feit dat er nog altijd geen eten en drinken mag worden verkocht. ,,Het gevolg is dat het publiek nog even naar de supermarkt of de snackbar om de hoek loopt om producten in te slaan. Dat zorgt voor extra bewegingen en dat willen we natuurlijk niet”, stelt Gulian Nolthenius van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). ,,Best begrijpelijk ook, want een hapje en een drankje hoort bij de filmbeleving.”