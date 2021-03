Lady Gaga krijgt flinke kritiek op nieuwe rol

,,Ik ben heel erg geïrriteerd door het feit dat Lady Gaga mij in een nieuwe film gaat spelen, maar dat ze niet het fatsoen of het verstand heeft gehad om me even te ontmoeten”, vertelt Reggiani aan het Italiaanse persbureau ANSA. ,,Het heeft niets met geld te maken, want ik hoef geen cent van die film. Het gaat om gezond verstand en respect.”

Reggiani was zo’n achttien jaar getrouwd met Maurizio Gucci, het voormalig hoofd van het luxe Italiaanse modehuis Gucci. In 1991 ging het stel officieel uit elkaar, maar ze woonden sinds 1985 al niet meer samen. Toen verliet Gucci haar voor een jongere vrouw om nooit meer terug te komen. In 1995 werd Gucci neergeschoten voor zijn kantoor in Milaan door een huurmoordenaar. Drie jaar later werd Reggiani veroordeeld voor het opzetten van de moord.

Gaga speelt samen met Adam Driver de hoofdrol in de film. Ook Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston, Reeve Carney en Jeremy Irons zijn te zien in de film, die is gebaseerd op de roman The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed van Sara Gay Forden.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: