Lady Gaga, Kylie Jenner en Cher vrezen voor hun villa's door bosbranden

11:17 Het beste optreden in The voice of Holland was gisteravond niet van een deelnemer, maar van coach Waylon. Althans, dat vonden talloze kijkers die via Twitter in de digitale pen klommen. Met zijn vertolking van de Hazes-klassieker Kleine jongen, in totaal gezien door ruim twee miljoen kijkers, verdient de coach volgens velen dit jaar de Voice-trofee. ,,Wat een stem!’’