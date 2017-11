Lady Gaga verloofd met haar boekingsmanager

Gert Timmerman in besloten kring begraven

18:49 In het bijzijn van zijn vrouw Babs en dochter Sheila is vanmiddag Gert Timmerman begraven. De zanger overleed afgelopen zaterdagochtend vroeg aan de gevolgen van alvleesklierkanker. De 82-jarige Timmerman is om twee uur vanmiddag begraven op een natuurbegraafplaats. Dat gebeurde in besloten kring.