Laidback Luke: Avicii’s dood mag niet voor niets zijn

Het is vrijdagnacht kwart voor vier als op kamer 211 in het Lincoln Arms Hotel in Miami een wekker afgaat op de mobiel van Lucas van Scheppingen. Hij strekt de arm, drukt het uit en draait zich om. ,,Ik ben een snoozer, pak graag nog een paar minuten slaap en een extra droom’’, legt de artiest later uit.



Twee alarmpjes verder - tegen vieren - kruipt hij uit bed, loopt naar de badkamer en begint met het ochtendritueel: douchen, tandenpoetsen en haren doen.



Op de agenda staat zijn laatste optreden van Miami Music Week, bij Shaq’s Fun House, een concept van Shaquille O’Neal. De oud-basketballer beweegt zich tegenwoordig in de dancescene als DJ Diesel. Daar is Van Scheppingen straks weer Laidback Luke, de deejay en performer. Om half zes ’s ochtends staat zijn show gepland. Tijdens Miami Music Week is slapen - vooral voor de honderdduizenden bezoekers - bijzaak. Hier wordt gefeest, gedanst, gedronken. ,,Iedereen gaat dag en nacht door’’, zegt een taxichauffeur.



Drie dagen eerder is het circus in Miami voor Luke al begonnen.