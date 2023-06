Lana Del Rey kondigt verrassingsconcert aan in Ziggo Dome, over precies een week

Kondigen de meeste artiesten hun concerten maanden of zelfs een jaar van tevoren aan, Lana Del Rey doet het op geheel eigen wijze. De zangeres treedt over precies een week - dinsdag 4 juli - op in de Ziggo Dome, zo maakt ze vandaag bekend.

Fans die haar willen zien moeten dus net een gaatje vrij hebben in hun agenda of hun planning omgooien. De reguliere kaartverkoop voor het concert begint vrijdag 30 juni om 10.00 uur via Ticketmaster.

Del Rey besloot om een paar verrassingsoptredens te geven, na haar ingekorte concert op het Britse festival Glastonbury. ,,Ik hou van Europa en na Glastonbury heb ik besloten om in een paar landen een show te geven, rondom mijn concert in Hyde Park in Londen op 9 juli. Ik kondig daarom shows aan in Amsterdam (4 juli), Dublin (7 juli) en Parijs (10 juli). Ik heb er zin in”, zegt Del Rey in een persbericht van Mojo Concerts.

Te laat op podium festival

Haar show op Glastonbury werd zaterdag zonder pardon stopgezet omdat er na middernacht geen muziek meer mocht worden gemaakt op het festival. Ze was dertig minuten later dan gepland aan haar concert begonnen. ,,Het duurde nogal lang om mijn haar goed te krijgen”, zei ze tegen het publiek. Del Rey probeerde nog door te gaan toen de show werd stopgezet, maar de organisatie was onverbiddelijk en draaide de geluidsinstallatie uit en ook de grote videoschermen gingen op zwart. Uit een screenshot van de setlist die zondag circuleerde op social media bleek dat de zangeres nog zes nummers moest afwerken.

Del Rey, die in 2011 doorbrak met het nummer Video games en ook hits scoorde met Summertime sadness en Young and beautiful, heeft slechts twee keer eerder in Nederland opgetreden. Haar laatste optreden dateert van alweer tien jaar geleden in een uitverkochte Heineken Music Hall, tegenwoordig de Afas Live, in Amsterdam. Een show in de Ziggo Dome gepland voor februari 2020 werd geannuleerd wegens ziekte. Het concert van komende dinsdag volgt op het uitkomen van haar negende studioalbum Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, dat eerder dit jaar verscheen.

