Lange Frans weer teruggekeerd op YouTube: ‘Soms moet je weer op 0 beginnen’

In oktober 2020 deed de rapper nog een oproep aan Arjen Lubach om hem te helpen zijn account terug te krijgen, omdat het volgens Lange Frans zijn schuld was dat die werd verwijderd. Lubach had in zijn programma Zondag met Lubach een item over de ‘fabeltjesfuik’, waarin werd gesproken over het verspreiden van nepnieuws en complottheorieën. De presentator noemde Lange Frans in de uitzending een complotdenker. ‘Mijn hele YouTube-account is verwijderd door YouTube. Ook al mijn eigen muziek op mijn kanaal’, schreef Lange Frans destijds. ‘@arjenlubach bedankt! En misschien dat jij met je goede contacten bij YT in ieder geval kan vragen of m’n muziek terug mag...’