Lange versie Lord of the Rings voor het eerst in bios te zien

In totaal gaat het om 144 minuten extra materiaal vergeleken met de oorspronkelijke films, die in 2001, 2002 en 2003 in de bioscopen draaiden. De films duren per deel nu ongeveer vier uur. De delen zullen op 8, 15 en 22 oktober in de bioscopen gaan draaien. De kaartverkoop start vrijdag.



The Lord of the Rings van regisseur Peter Jackson geldt als een van de meet succesvolle filmseries aller tijden. De drie delen leverden bij elkaar 3 miljard dollar op en wonnen 17 Oscars. De meeste Oscars, elf stuks, gingen naar het derde deel, The Return of the King.



Bioscopen over de hele wereld brengen de laatste maanden steeds meer oude films uit, omdat de premières van nieuwe titels doorlopend worden uitgesteld vanwege de coronacrisis.