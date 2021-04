Langverwachte Friends-reünie eindelijk opgenomen

VPRO zet Ismail Ilgun aan de kant na interview met omstreden vlogger: 'Je mag ook niks meer’

9 april Voormalig ‘treitervlogger’ Ismail Ilgun is opnieuw in opspraak geraakt omdat hij een aantal controversiële YouTube-interviews heeft gehouden met mensen die geassocieerd worden met seksueel ongewenst gedrag. De VPRO ziet om die reden af van een programma over online shaming dat de omroep met hem zou maken. In een YouTube-video reageert Ilgun verbaasd. ,,Tegenwoordig mag niks meer. Dat ik het niet eens met iemand ben, betekent niet dat ik die persoon moet boycotten.”