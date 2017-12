Lastercampagne tegen Meryl Streep: 'Ze wist van Weinsteins misbruik'

De posters zijn opgehangen na een paar dagen van onrust rond Streep, die in haar rijke carrière veel in films van Weinstein heeft gespeeld. Vijf jaar geleden noemde ze hem zelfs ‘God’ in haar bedankspeech, toen ze een Golden Globe in ontvangst nam voor haar rol in de Weinstein-film The Iron Lady. De prijswinnende actrice werd bij naam genoemd door Rose McGowan, een van de slachtoffers van Weinstein. ,,Actrices als Meryl Streep, die met plezier hebben gewerkt voor dat varken, dragen zwart naar de Golden Globes als stil protest. Maar jullie stilte is juist het probleem. Dit verandert niets. Ik verafschuw jullie hypocrisie.’’



Streep reageerde daarop met een statement, waarin ze zegt dat ze echt niets wist van wat Weinstein allemaal op zijn kerfstok had. ,,Het doet pijn om door haar beschuldigd te worden. Ik heb respect voor haar en al die anderen die de monsters ontmaskeren'', schreef Streep. ,,Ik wist dit niet. Ik wist het niet toen hij zich aan haar vergreep, ik wist het niet al die jaren dat hij anderen misbruikte. Ik was niet expres stil, ik wist het niet.'' Ze voegde toe dat Weinstein haar meer nodig had dan zij hem. ,,En hij zorgde ervoor dat ik niets wist.''



Dat was kennelijk onvoldoende voor de kunstenaar die de posteractie bedacht. Daar heeft de actrice nog niet op gereageerd.