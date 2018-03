Lauren Verster over baby Leentje: ik had dit véél eerder moeten doen

Morgen is ze precies twee maanden oud: Leentje, het eerste kindje van Lauren Verster en haar vriend Jasper Diepenveen. En ondanks dat ze zich voor haar programma Lauren Bevalt op verschillende bevallingsrituelen stortte, sloeg ze op het moment suprême alle adviezen in de wind: ,,Het enige wat ik heb gedaan, is gekeken naar de verloskundige die zei wat ik moest doen."

Net als veel andere moeders is Lauren (37) de fysieke pijn van de bevalling weer vergeten. De bevalling in het geheel heeft wel flink indruk gemaakt. ,,Ik vond de zwangerschap heel fijn. Dat scheelt natuurlijk enorm per persoon, maar ik vond het heel fijn en bijzonder. De bevalling vond ik echt... Ja dat had ik niet verwacht. Ik ging er al niet heel positief in, maar toen het begon dacht ik echt: hier heb ik niet op gerekend. De pijn was vergelijkbaar alsof iemand zijn hand in het vuur houdt en je dan opdraagt om hem daar tien minuten te houden. Zoiets. Ik vond het echt heftig."

Ondanks de heftige bevalling is dochter Leentje het mooiste wat haar is overkomen, vertelt ze. ,,Ik ben een andere weg in geslagen. Echt, ik had het veel eerder moeten doen. We zijn smoorverliefd. Het is een prachtig, poezelig baby'tje."

In de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10 voegde ze daar vanmorgen aan toe: ,,Ik vind het echt heerlijk, het is zo gezellig." Ook als ze een keer een mindere dag heeft, is het genieten ,,Dan kijk ik naar haar en dan denk ik: ach, het is ook allemaal goed. Met die lekkere bolle wangetjes. Het is nu natuurlijk nog een baby, dus het enige wat ze doet is melk drinken en poepen en kotsen. Ze doet er eigenlijk nog niks voor, maar ik hou de hele wereld van haar. Ik ben verliefd denk ik, ja."

Placenta

In het programma Lauren Bevalt bereidde ze zich voor op haar aanstaande bevalling. Tien dagen voor haar eigen bevalling stond ze nog te filmen. Lauren bespreekt onder meer de meest opmerkelijke bevallingsrituelen, zoals mensen die de placenta aan de navelstreng van de baby laten zitten. ,,Je moet je voorstellen: er komt dan dus kraambezoek en die kijken dan naar je baby en dan zit die placenta er nog aan vast. En dat twee weken lang! Dat ding gaat natuurlijk rotten, dus je moet dat elke ochtend pekelen met zout, zoals ze dat vroeger in de middeleeuwen ook deden. En die placenta ligt dan gewoon naast de baby in een mandje. Tja. De verschillen zijn gewoon enorm in ons land."

Voor Lauren trouwens geen placenta in een mandje. ,,Deze is er gewoon afgeknipt in het ziekenhuis. En we hebben hem daar gelaten..." Ook hypnobirthing (onder hypnose bevallen) was geen optie. Ze is het programma wel gaan maken omdat ze wilde kijken wat uiteindelijk bij haar zou passen. ,,Ik heb heel erg mijn best gedaan maar ik heb er niet echt wat aan gehad. En al dat ademen, ik heb het wel geprobeerd maar ik moet toch zeggen: toen het begon ben ik alles weer vergeten. Het enige wat ik heb gedaan is gekeken naar de verloskundige die zei wat ik moest doen."