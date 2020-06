Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain wordt musical

Little Britain blijft op NPO Start ondanks blackface-sket­ches

10 juni Little Britain blijft in Nederland te zien via NPO Start. De NPO en VPRO halen de Britse komedieserie niet van het platform, zo is besloten na overleg in een reactie op het besluit van de BBC en Netflix om de serie in het Verenigd Koninkrijk offline te halen, omdat er blackface-sketches in voorkomen.