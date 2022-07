Lea Michele heeft eindelijk droomrol te pakken, maar niet iedereen is daar blij mee

,,Een droom die uitkomt is een understatement”, klinkt het bij Lea Michele (35). De voormalige Glee -actrice vervangt Beanie Feldstein als Fanny Brice in de Broadwayshow Funny Girl. Daarmee krijgt ze de kans om haar droomrol te vertolken.

Lea Michele bracht het heugelijke nieuws naar buiten op Instagram. ‘Ik voel me zo ongelooflijk vereerd om me bij deze geweldige cast en productie aan te sluiten en terug te keren naar het podium om Fanny Brice te spelen. Tot op 6 september.’

Dat Lea in de huid van Fanny kruipt, komt niet helemaal uit de lucht gevallen. Van 2009 tot 2015 zong ze al regelmatig nummers uit de musical in de hitserie ‘Glee’. Daarin vertolkte Lea de rol van Rachel Berry. Onder andere de songs Don’t Rain on My Parade, My Man, I’m the Greatest Star en People passeerden er de revue. De actrice zelf en haar personage Rachel waren toen al gek op Funny Girl. In het vijfde seizoen krijgt ze zelfs haar droomrol te pakken en belandt ze zogezegd in de echte Broadwayshow.

View this post on Instagram Een bericht gedeeld door Lea Michele (@leamichele) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met deze rol heeft de actrice na drie jaar eindelijk weer acteerwerk. Sinds enkele jaren komt Michele regelmatig in opspraak. Haar voormalige collega’s deden hun boekje open over haar divagedrag op set en ook op sociale media krioelt het van de negatieve verhalen over racisme, egoïsme en scheldpartijen.

Bekritiseerd

Mede daarom is niet iedereen blij met het nieuws dat Lea Michele een nieuwe rol te pakken heeft. Samantha Ware, de actrice die Lea Michele twee jaar geleden beschuldigde van het maken van haar leven op de set van Glee tot een ‘levende hel’, lijkt haar voormalig collega te hebben bekritiseerd door de hoofdrol in Funny Girl te bemachtigen.

De actrice uit haar ongenoegen over Lea Michele op twitter. ‘Ja, ik ben online vandaag. Ja, ik zie jullie allemaal. Ja, ik geef erom. Ja, ik ben beïnvloed. Ja, ik ben een mens. Ja, ik ben zwart. Ja, ik ben misbruikt. Ja, mijn dromen waren bezoedeld. Ja, Broadway verkiest wit boven zwart. Ja, Hollywood doet hetzelfde. Ja, zwijgen is medeplichtigheid. Ja, ik ben luid. Ja, ik zou het opnieuw doen’, schrijf Ware, een uur nadat bekend wordt dat Michele de rol in Funny Girl krijgt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Twee jaar geleden vertelde Ware op twitter over haar ervaringen met het divagedrag van Michele. ‘Weet je nog dat je mijn eerste televisieoptreden tot een hel maakte? Want ik zal dat nooit vergeten. Ik kan me herinneren dat je iedereen vertelde dat je in mijn pruik zou schijten, als je de kans kreeg. Dat was een van de dingen die me deed twijfelen aan een Hollywood-carrière’, schreef Ware destijds.

Ware was destijds bijzonder kritisch over het feit dat niemand iets deed om het gedrag van Lea Michele te stoppen of aan te pakken. Twee jaar later is Ware niet verbaasd dat dat gedrag schijnbaar wordt beloond. Een dag na haar tweets heeft de actrice al tientallen reacties van verschillende acteurs en fans die het met haar eens zijn. Lea Michele heeft zelf niets meer naar buiten gelaten over het nieuws.

Volledig scherm Samantha Ware (links) en Lea Michele. © Getty Images/AFP

Luister ook naar de AD Media Podcast. Met een terugblik op het tv-seizoen, een pluim voor Renze Klamer en de nieuwe presentatieklus van Rob Kemps.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: