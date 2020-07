Lea Michele van Twitter na kritiek op zwijgen over verdwenen Glee-collega

‘Prins Andrew staat op beveili­gings­beel­den Jeffrey Epstein’

12:09 De Britse prins Andrew staat waarschijnlijk op beveiligingsbeelden als hij inderdaad regelmatig over de vloer kwam bij Jeffrey Epstein. Dat claimt de advocaat van Virginia Roberts Giuffre, die de prins beschuldigt van seksueel misbruik, in gesprek met de Mail on Sunday.