Leco Look voor Daniëlle Oerlemans en Toprak verklapt geslacht kindje

Shane Kluivert is niet te stuiten nu hij officieel aan zijn middelbare schooltijd kan beginnen. In het bijzijn van zijn ouders Patrick en Rosanna ontving de populaire kookfanaat in Barcelona zijn basisschooldiploma.

Yes 🎉Off to middle school #5thgradegraduation 💙 Thank you Mr.Josh 🏆 #myteacher Een foto die is geplaatst door null (@shanekluivert) op 21 Jun 2018 om 8:07 PDT

Soapie Toprak Yalciner houdt het geslacht van haar eerste kindje niet geheim. Samen met haar vriend Mats verwacht de actrice een jongetje en stromen de reacties over de originele 'gender reveal' binnen.

• OH BOY • 💙 Een foto die is geplaatst door null (@topraky) op 21 Jun 2018 om 8:48 PDT

Daniëlle Oerlemans, echtgenote van de steenrijke mediamagnaat Reinout Oerlemans, is over vanuit Los Angeles en liet haar lokken opfrissen door meesterkapper Leco van Zadelhoff.

Cut cut ✂️✂️✂️summer ready @lecolook ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@danielleoerlemans) op 21 Jun 2018 om 9:08 PDT

Actrice Jennifer Hoffman, beter bekend als moeder Hannah uit De Luizenmoeder, laat de gewonnen Zilveren Nipkowschijf nooit meer los.

Hallo Allemaal. Even de Zilveren Nipkowschijf ophalen. Met Eva. M’n liefste vriendin én mede-scenarist van de Luizenmoeder #apetrots op haar. En alle anderen natuurlijk 🐒🐘❤️ Een foto die is geplaatst door null (@jennifermaryhoffman) op 21 Jun 2018 om 9:11 PDT

Rafael van der Vaart weet het honderd procent zeker. Er gaat niets boven een vakantie met zijn gezin: vriendin Estavana Polman en hun dochtertje Jesslynn.

Nothing beats a vacation with your loved ones ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@rafaelvdvaart) op 21 Jun 2018 om 2:54 PDT

Oud-hockeyster Ellen Hoog is lekker in haar joggingbroek aan het chillen in Italië.

Met de groeten uit Puglia! Zonnetje, zeetje, zwembad, summer top 500 uit de speakers: ik kom de week wel door denk ik 😉🎉 #vakantie #puglia #thesummerstation #summertop500 #collab #skyradio101fm Een foto die is geplaatst door null (@ellen_hoog) op 21 Jun 2018 om 2:33 PDT

De zwangere vlogster Bibi Breijman, de vriendin van Waylon, weet haar al aardig groeiende buikje goed te camoufleren met een tijgerprintje.

Een dag niet getijgerd is een dag niet geleefd🐆🐥 #oodt Een foto die is geplaatst door null (@bibibreijman) op 21 Jun 2018 om 4:11 PDT

Hoe deze 'dodensprong' van Jan Versteegh is afgelopen? Dat weten we niet, maar hoe dan ook had hij bij nader inzien toch spijt van een salto.

Op dit punt besefte ik dat het een vrij slecht idee was om een salto te springen. Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 21 Jun 2018 om 1:55 PDT

Frans Bauer haalde bij zijn demontabele zwembad zijn trendy zonnebril (een snelle planga) tevoorschijn voor een dagje zon, maar de koperen ploert hield zich helaas verborgen achter een dik pak wolken.

Waar is de zon?????? Wil mijn Snelle Planga gebruiken!! Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 21 Jun 2018 om 1:30 PDT

Trijntje Oosterhuis, die met hulp van een afslankmethode ettelijke kilo's overtollig lichaamsgewicht is kwijtgeraakt, is volgens eigen zeggen helemaal klaar voor 'een geheime missie'. Wat? Dat houdt ze nog even voor zich.

@lecolook ready for my secret mission 🙈😂❤️🎤. #secretmission #lecolook Een foto die is geplaatst door null (@trijntjeoosterhuis) op 21 Jun 2018 om 3:21 PDT

Nicolette Kluijver (33) trakteert haar volgers vandaag op een aardig kiekje uit de oude doos.

Een paar jaartjes geleden.... Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 20 Jun 2018 om 22:10 PDT

Een wat bedenkelijk kijkende Humberto Tan is, na zijn afscheid van RTL Late Night, nog steeds een beetje aan het bijkomen van de achterliggende periode. ,,Bijtanken'', aldus de gewezen talkshowhost. ,,En leren.''

De kracht van reizen? Bijkomen...genieten...bijtanken...leren...kijken...luisteren...En zo zijn er nog veel meer woorden. Maar ik ben vooral erg dankbaar dat ik mag en kan reizen!! Een foto die is geplaatst door null (@humbertotan) op 20 Jun 2018 om 16:11 PDT

Hoera! OG3NE-nachtegaaltje Liza Vol is vandaag 24 jaar geworden.

24 jaar!!! Gefeliciteerd mooie, lieve, talentvolle dochter van ons!!! 💋❤️ #dankjeIsolde Een foto die is geplaatst door null (@ricardo_vol) op 20 Jun 2018 om 15:46 PDT

RTL4-weervrouw Amara Onwuka is wel heel erg blij dat de zomer is aangebroken. In het Mediapark in Hilversum - haar werkplek - maakte ze een wat hysterisch dansje om het nieuwe seizoen te verwelkomen.

Joehoe, de zomer is begonnen🙌🏽🔆🔆🔆🔆👌🏽! Een foto die is geplaatst door null (@amaraonwuka) op 21 Jun 2018 om 3:27 PDT

Het in de VS wonende Nederlandse oud-model Touriya Haoud kwam haar vaste kapper Rossano Ferretti tegen en die was niet te spreken over haar kapsel. ,,Dus belandde ik, zonder make-up, in zijn stoel.''

De twee zoontjes van Ellemieke Vermolen en haar man Sergio Herman gingen in de Belgische badplaats Knokke helemaal uit hun bol op een reusachtige opblaasflamingo. Wie haar kinderen zijn? Dat is in de kluwen kleintjes amper te zien.

Summers are for party’s #enjoylife #blessed #poolparty #Zenna #mayitbeanendlesssummer #💛 Een foto die is geplaatst door null (@ellemieke_vermolen) op 21 Jun 2018 om 2:12 PDT

De met hulp van een maagverkleining veel afgevallen Patty Brard heeft een voor de zekerheid een bloedtest laten doen om haar gezondheid te checken. De uitslag was goed. ,,Ik ben kerngezond'', jubelt ze.

Acteur Dave Mantel en zijn vriendin hebben in Maleisië een wel heel lelijk vervoermiddel gespot.

Michael Zijlaard, de echtgenoot van Leontien van Moorsel, had tijdens een fietstochtje meer oog voor zichzelf dan het groepje wielrenners voor hem.