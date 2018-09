Leco woest over twijfels borstkanker Sylvie: 'Dit is misselijkmakend'

„Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden'', ventileerde Sabia Boulahrouz (40) recent in een Duits survivalprogramma waaraan ze meedoet. Sylvie's naam noemde ze niet, maar volgens Duitse media was overduidelijk dat ze een flinke sneer uitdeelde naar haar vroegere vriendin. Sylvie (40) reageerde woest op de uitspraak van Sabia. Aan Bild liet ze weten dat ze 'oneindig boos en verdrietig' is dat haar borstkankerdiagnose en de nasleep daarvan openlijk in twijfel wordt getrokken. ,,De tijd van mijn ziekte was verreweg het ergste wat me tot nu toe is overkomen.''



Nu deze week ook Touriya Haoud (40) in de Duitse showglossy Closer zei te twijfelen aan de oprechtheid van Sylvie, is voor Leco van Zadelhoff - die in het verleden vaak samenwerkte met het lingeriemodel-presentatrice - de maat vol. Hij kwam vandaag op Instagram met een pittige reactie op de lasterteksten van beide dames. En vraagt zich ernstig af waarom mensen zich soms zo misselijkmakend kunnen uitlaten. Richting 'powerwoman' Meis schreef hij: ,,Lieve, leuke, knappe Sylvie Meis. Ik ben trots op je en laat je niet gek maken door alle verhalen.'' Gevraagd om een reactie wil Van Zadelhoff liever niet meer zeggen over de kwestie. ,,Elk woord over wat Sabia Boulahrouz enTouriya Haoud zeggen, is er een te veel. Ze verdienen niet nog meer publiciteit. Dit is schandalig.''