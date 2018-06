Legendarische meidengroep Dolly Dots maakt doorstart in afgeslankte vorm

De in 1979 opgerichte meidengroep scoorde destijds talloze hits als Boys, Radio, Don't Give Up, Leila, Rollerskating en Do You Wanna Wanna en bestond oorspronkelijk uit zes leden: Angela Groothuizen (58), Angéla Kramer (57), Ria Brieffies, Esther Oosterbeek, Anita Heilker en Patty Zomer (56). Na het overlijden van Brieffies in 2009 kwam het gezelschap, dat in hoogtijdagen zelfs in Japan uitverkochte concerten gaf, nog een paar keer bij elkaar voor reünies, maar de laatste jaren traden ze niet meer samen op. Maar daar komt, in bescheiden mate, nu verandering in, zo kondigen Oosterbeek en Heilker vandaag aan in de Telegraaf.