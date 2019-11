Legendarische tranen bij Expeditie Robinson

Honger

En zo waren de laatste twee Robinsons van de originele Kampen Groen (Yvette & Akwasi) en Blauw (Tim & Mariana) tot elkaar veroordeeld: groen + blauw, dat levert cyaan op. Kamp Cyaan was even een gezinnetje, zo schetste Akwasi lachend. Met papa Tim, mama Mariana en hun puberkinderen Yvette en Akwasi. Die laatste twee zouden het eten bereiden, maar smikkelden stiekem alvast twee bananen weg. Honger maakt schijnbaar ook baldadig.



Om even later tegen hun ‘ouders’ te zeggen dat ze –jaja-- ‘spaarzaam moeten omgaan met de bananas’. En dat –hoe fijn gemonteerd- ‘mama’ Mariana dan later droogjes vraagt: ,,Zijn er nog ergens bananen, jongens?’



Die ‘puberkids’ zaten later giechelend op een bamboebankje ‘dit gezinnetje’ te vergelijken met ‘vroeger-thuis’. ,,Met dat gezamenlijke tafelmomentje”, diepte Akwasi op. ,,Dat je niet kan wachten om van tafel te gaan, want je bordje is leeg”, voegde Yvette samenzweerderig toe. En dan die veelzeggende laatste opmerking van Akwasi: ,,En je wast ook niet af. Je laat het gewoon staan.”



Ze weten het allemaal dondersgoed dus. Ineens zag ik de jongste hier naar het toilet schieten na het eten, dochter in het hoekje van de bank naar de 562ste herhaling van How I Met Your Mother snellen en hoorde ik mezelf zeggen ‘Jongens, kunnen jullie nou niet eeeeven je bord naar de keuken brengen?’



Het is overal hetzelfde…