LEGO Masters-winnaar Jan overleden: ‘Intens verdrietig, hij is er niet meer’

Er komt toch een achtste deel van de Zeven Zus­sen-se­rie, in 2023

8 juli Ondanks het overlijden van auteur Lucinda Riley komt er een achtste deel in haar populaire Zeven Zussen-reeks. Dat heeft Xander Uitgevers, die haar boeken in Nederland uitbrengt, vandaag bekendgemaakt. Het achtste boek, Atlas - Het verhaal van Pa Salt, zal in het voorjaar van 2023 verschijnen.