Lenny Kuhr breekt in De geknipte gast: ‘Het lange zwijgen werd doorbroken’

Lenny Kuhr kreeg de tranen in haar ogen vrijdagavond toen ze een fragment van zichzelf hoorde vlak na haar stemproblemen. Özcan Akyol verraste in De geknipte gast de 73-jarige songfestivalwinnares met die opname. ,,Het lange zwijgen werd doorbroken. Het mocht er weer uit.”

In 1993 verloor Kuhr tijdens een optreden om onverklaarbare redenen haar stem. Wekenlang kon ze niet eens praten. Ze was zelfs bang dat haar stem helemaal niet meer terug zou komen. In het begin was haar stem heel dun en ze dacht dat dat haar nieuwe geluid was, vertelt ze aan Akyol. Daarop laat hij zijn gast een kort fragment horen waarop Kuhr zingt.

,,Dat was het eerste liedje dat ik zong nadat de stem weer een beetje was teruggekomen”, zegt een zichtbaar ontroerde Kuhr. ,,Dat is natuurlijk ook de pijn van het niet kunnen zingen. Maar ook de doorbraak dat het er opeens wel was. De blijdschap dat hoewel ik dacht dat de stem niet meer terugkwam het er toch ineens weer was. Dat ik me op een of andere manier via de muziek toch weer kon uitdrukken.”

Het is niet de eerste keer dat de zangeres er door ontroerd raakt. ,,Het was een heel mooi moment. Ik was in de studio van een vriend van mij. Ik wist op een gegeven moment helemaal niet meer hoe je voor een microfoon moest zingen. Ik stond daar voor die microfoon en het duurde even voor ik mijn mond open kon doen om het te zingen.” Ze kreeg toen een cassettebandje mee naar huis. ,,Ik speelde dat in de auto af en moest ook huilen toen. Ik zing weer gewoon. Het lange zwijgen werd doorbroken. Het mocht er weer uit.”

Van stemproblemen van die aard heeft Kuhr - die nog altijd zingt - geen last meer gehad. ,,Ik ben nooit meer bang geweest dat het terug zou komen. Ik heb dit proces doorgemaakt en dat hoef je maar één keer te doen.”

