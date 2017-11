Leonardo Di Caprio viert 43ste verjaardag tussen de sterren

Gitarist Holland's Got Talent verdacht van kindermisbruik

12 november De rechtbank in Alkmaar buigt zich dinsdag over een zaak rond voormalig Holland's Got Talent-finalist Lars uit Noord-Holland. De 25-jarige gitarist, die in 2009 in de talentenjacht tweede werd, wordt verdacht van het bezitten van kinderporno en seksueel misbruik van jonge kinderen.