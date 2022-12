‘Leonardo DiCaprio (48) datet Victoria Lamas, die nog niet geboren was toen Titanic uitkwam’

Het paar was iets gaan drinken in The Bird Street Club in Hollywood. Ze verlieten het pand afzonderlijk, maar kropen daarna wel gezamenlijk in een auto. En dat betekent dat het wellicht niets is geworden tussen Leonardo en topmodel Gigi Hadid (27). In september werd door verschillende bronnen nog beweerd dat de twee bezig waren elkaar ‘beter te leren kennen’, maar nu blijkt dat dat niet meer het geval is.