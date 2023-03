Leonardo DiCaprio verschijnt aan lopende band met jonge vrouwen, wie zijn ze?

Leonardo DiCaprio en de vrouwen: het blijft een wonderbaarlijk verhaal. Dat DiCaprio’s veroveringen telkens jonge en bloedmooie vrouwen zijn, is al lang geen nieuws meer. In totaal is hij al samen geweest met acht vrouwen die allemaal jonger waren dan 25 jaar. Ook zijn laatste ‘serieuze’ partner Camila Morrone was zeker twee decennia jonger dan de acteur. Een paar weken nadat ze de kwart eeuw passeerde, verbraken de twee na vijf jaar samen te zijn hun relatie.

Sinds de breuk met Morrone date DiCaprio erop los, allemaal met jonge vrouwen. Zo sloeg hij in december vorig jaar de 23-jarige Victoria Lamas aan de haak. Leuk feitje: Lamas is geboren in 1999. Dat is twee jaar nadat DiCaprio in 1997 de rol van Jack speelde in Titanic. Dat de twee samen gespot werden, betekende ook gelijk dat het over en uit was tussen Gigi Hadid en de acteur, die volgens verschillende bronnen elkaar een paar maanden daarvoor ‘beter aan het leren kennen waren’.

Volledig scherm Leonardo DiCaprio en Camila Morrone. © John Sheene/ACE Pictures

Toevallig samen

Leonardo DiCaprio leek Victoria Lamas al snel links te laten liggen, want in februari beheerste de acteur al dagen de internationale showbizz- en sociale media vanwege zijn vermeende relatie met het 19-jarige model Eden Polani. Ze waren samen gekiekt op een feestje van zangeres Ebony Riley in Los Angeles en zouden volgens verschillende media aan het daten zijn. Het doorgaans goed ingevoerde TMZ en People meldden dat DiCaprio en Polani geen setje zijn. Ze zaten toevallig naast elkaar en bewogen in dezelfde vriendengroep, meer niet.

Toch lijkt de acteur nu wél weer aan het daten te zijn geslagen. Dat werd tijdens de Parijse modeweek afgelopen week duidelijk. Deze keer gaat het om het Vlaamse model Rose Bertram (28) die voorheen samen was met de Nederlandse profvoetballer Gregory van der Wiel, met wie ze ook twee dochters heeft. De twee genoten van meerdere dates in Parijs. Ze gingen uit eten, doken samen een cabaret­club in en werden kort na elkaar in hetzelfde hotel gespot.

Volledig scherm Rose Bertram © AFP

Twee vrouwen in Parijs

Of het ware liefde is, moet nog maar blijken. De acteur werd kortgeleden namelijk nog gelinkt aan de Britse presentatrice Maya Jama (28). Ook zij vertoefden samen in Parijs, nadat ze elkaar ontmoetten op een feestje na de BAFTA-awards afgelopen februari. ,,Maya vermaakte zich tot in de late uurtjes met Leo en zijn vrienden. Die kans kon ze onmogelijk afslaan”, klonk het toen in The Sun.

Of DiCaprio blij is met alle aandacht voor zijn liefdesleven? Dat valt vies tegen. ,,Leo is vrijgezel en erg gefrustreerd over de hype die suggereert dat hij enkel op zoek is naar zeer jonge vrouwen”, vertelde een goede vriend van de acteur onlangs aan Daily Mail .,,Het is gewoon belachelijk dat hij nergens heen kan zonder in verband te worden gebracht met de jongste vrouw in de kamer,’’ vervolgt ze. ,,Hij wil voor eens en voor altijd af van dit imago. Het zit hem echt dwars dat dit hem blijft achtervolgen. Leo wil iets zoals hij met Camila had. Iets échts en serieus.”

Volledig scherm Maya Jama © BBC/Fulwell 73

