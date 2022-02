Leontine Borsato laat weer van zich horen op sociale media

‘Zon, buitenlucht en vriendschap! (ok, en een beetje wijn) Dé ingrediënten voor een heerlijk weekend bij mijn vriendin in België’, schrijft Leontine vandaag bij een foto waar zij met haar vriendin poseert voor een omheind veldje waar giraffen lopen. Onder het bericht reageren haar volgers met hartjes en positieve woorden. Op de vraag van een van hen hoe het gaat, antwoordt Leontine dat het goed gaat. Eerder dit weekend plaatste ze al enkele zogeheten “stories” van het weekendje op Instagram.

Half december werd er door een op dat moment 22-jarige vrouw aangifte van “onzedelijke betastingen” gedaan tegen Marco Borsato. De vrouw zei vanaf haar vijftiende te zijn misbruikt door de zanger. Leontine, met wie de zanger op dat moment na een relatiebreuk net weer samen was, heeft geen officiële reactie gegeven op de gebeurtenissen. Wel liet haar manager aan RTL Boulevard weten dat zij “erg aangeslagen” was, niet ging reageren en voorlopig een pauze in zou lassen op Instagram.

Half januari volgden er via het onlineprogramma BOOS van BNNVARA meer beschuldigingen aan het adres van Marco Borsato. Hij zou in zijn functie als coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids verscheidene kandidates en medewerkers hebben betast.