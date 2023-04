Les Misérables en Sweeney Todd met elf en tien nominaties grote kanshebbers Musical Awards

De afgelopen maanden bracht de vakjury, bestaande uit Hilde Scholten, Jamai Loman, Henriëtte Tol, Maurice Luttikhuis, Joy Kreiken, Arno Gelder en Dianne Zuidema, heel wat uren in het theater door om alle musicals te zien. Les Misérables, al jaren een succesnummer in Londen, is met 11 nominaties het meest vertegenwoordigd, direct gevolgd door Sweeney Todd met 10 nominaties.

De jury nomineerde Pia Douwes (The Prom), Nandi van Beurden (Dagboek van een Herdershond), Danique Graanoogst (Grease) en Gaia Aikman (AIDA) in de categorie beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical. William Spaaij (Dagboek van een Herdershond), Barry Beijer (The Prom), Remko Vrijdag (Charlie and the Chocolate Factory), Milan van Waardenburg (Les Misérables) en Freek Bartels (Les Misérables) zijn de kanshebbers bij de mannen.