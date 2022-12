‘Leukste Belg’ Arnout Hauben heeft plan voor nieuwe reeks Dwars door de lage landen

Manuel Venderbos, presentator van de AD Media Podcast, is voor de prijs van leukste Belg afgereisd naar Leuven. Daar zetelt het kantoor van Arnout Hauben, die op dat moment nog van niks weet. ,,Wow, keihard bedankt”, reageert de sympathieke presentator op zijn onderscheiding. ,,We waren er best wel heel fier op dat heel veel Nederlanders zo hard meeleefden met onze voettocht", vertelt hij over zijn programma Dwars door de lage landen, dat wekelijks goed was voor meer dan één miljoen kijkers.



Van het juryrapport, zie hieronder, raakt Houben zelfs een beetje ontroerd. ,,Dat is het mooiste rapport dat ik ooit heb gekregen. Ik ga direct mijn moeder bellen. Ik denk dat ik nog nooit zo geslaagd ben in mijn leven.”



Ook heeft hij nog een klein nieuwtje: ,,Er ligt een plan klaar. Het is nog niet beklonken. Maar ik hoop dat we met hetzelfde team een opvolger kunnen maken van Dwars door de lage landen. In principe niet te veel veranderen aan wat we deden. Ik hoop het. Als het van mij afhangt blijf ik wandelen zolang ik voeten aan mijn lijf heb en trage televisie maken.”