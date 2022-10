Leven Angela Lansbury ging niet altijd over rozen: ‘Mijn zoon was op zijn 12e verslaafd aan heroïne’

Angela Lansbury was zeer geliefd bij een groot publiek. Toch ging het levenspad van de actrice, die wereldfaam genoot door de rol van Jessica Fletcher in de tv-serie Murder, she wrote , niet altijd over rozen.

Angela verloor haar vader Edgar toen ze amper 9 jaar was, hij overleed aan maagkanker. Om het verlies te verwerken, stortte ze zich al op jonge leeftijd op acteren, vertelt ze in 2014 in een interview met Daily Mail. In de huid van andere personages kruipen was haar uitlaatklep. ,,De dood van mijn vader was een cruciaal moment in mijn leven,” vertelde Angela. ,,Dáár, op dat moment, heeft mijn levensdoel, mijn carrière vorm gekregen.”



Ze verliet Engeland in haar tienerjaren en verhuisde met haar moeder Moyna MacGill naar Amerika. Moyna, eveneens actrice, droomde van een grote carrière, maar het was dochterlief die een ster werd in Hollywood.

Angela was amper 17 jaar toen ze een contract tekende bij het grote MGM. Al snel werd ze een van de leading lady’s in Los Angeles, met hoofdrollen in Gaslight en The picture of Dorian Gray. Het leverde haar zelfs Oscarnominaties op.

Volledig scherm Angela Lansbury met tweelingbroers Edgar en Bruce backstage. © AP

Huwelijk

In 1945 trouwde ze met acteur Richard Cromwell. Angela was 19, Richard 35. Het huwelijk was een kort leven beschoren, want een jaar later waren ze al gescheiden. ,,Dat was een schok”, aldus Angela. ,,Ik had gedacht dat we altijd getrouwd zouden blijven. Maar het klikte niet. We waren een slecht koppel, wel goede vrienden. En dat zijn we altijd gebleven.”

Richard overleed in 1960 aan leverkanker. Gelukkig vond Angela al snel een nieuwe liefde: studiobaas Peter Shaw. Ze trouwden in 1949 en kregen twee kinderen: zoon Anthony en dochter Deirdre. ,,Na de geboorte van de kinderen, in 1952 en 1953, ging ik onmiddellijk weer aan de slag”, vertelde de van oorsprong Britse actrice daarover. ,,Daar heb ik later spijt van gehad. Ik liet mijn gezin als het ware in de steek. Ik was er vaak niet voor de kinderen, dat neem ik mezelf kwalijk. Dat was een grote fout. Een moeder moet bij haar kinderen zijn. Het is mijn schuld dat mijn kinderen zo’n verward en getroebleerd leven hebben gehad.

Reacties Het overlijden van de Brits-Amerikaanse actrice Angela Lansbury leidt tot veel reacties van bekende sterren van over de hele wereld. Cabaretière Kathy Griffin (onder meer bekend van tv-serie Suddenly Susan) ‘kan niet uitleggen hoeveel mensen gebroken en ontroerd zullen zijn’ naar aanleiding van het overlijden van Lansbury. Acteur Jason Alexander (George Constanza in tv-serie Seinfeld) noemt Lansbury ‘een van de meest grappige, getalenteerde en elegante vrouwen’ die hij ooit heeft ontmoet. Acteur Harvey Fierstein (bekend van de film Mrs. Doubtfire) schrijft op Twitter dat Lansbury ‘Alles’ was.

Seriemoordenaar

Dochter Deirdre ging een tijdje om met seriemoordenaar Charles Manson en behoorde zelfs tot zijn volgelingen, zoon Anthony kampte met een zware drugverslaving. ,,Het begon met cannabis, maar al snel zat hij aan de heroïne. Op zijn twaalfde was hij al verslaafd. Een goede moeder had dat zien aankomen. Ik was dat op dat moment niet.”

In 1970 belandde Anthony door een overdosis in een coma, datzelfde jaar werd het huis van Angela vernietigd door een brand. ,,Alsof het een teken van God was. Ik was alles kwijt. Mijn kinderen wou ik echter niet verliezen. Ik heb op dat moment besloten om met hen naar Ierland te emigreren. Daar, in Cork, vonden we allemaal weer de rust die we nodig hadden. Daar heb ik mijn gezin gered. Anthony en Deirdre volgden er therapie en kwamen er helemaal bovenop. Gelukkig maar, verslavingen zitten in de familie. Toen ik jong was, heb ik ook heel veel gedronken: gin, wodka, noem maar op. Ik noem het mijn ‘badkamervloerjaren’. Omdat ik telkens weer stomdronken op de badkamervloer wakker werd. In 1974 ben ik gestopt met drinken. Mijn gezin ging voor alles.”

Om die reden nam de actrice destijds ook de rol van Jessica Fletcher in de serie Murder, she wrote aan. Puur voor het geld; om haar gezin te onderhouden. Ze nam uiteindelijk 264 afleveringen op van de serie, die van 1984 tot 1996 werd uitgezonden. Ze tekende op een gegeven moment zelfs voor twee jaar bij zodat haar kinderen ook nog werk zouden hebben. Anthony was als regisseur verbonden aan de serie, Deirdre – die een levertransplantatie onderging door jarenlang alcoholmisbruik - maakte regelmatig als gastactrice haar opwachting.

Volledig scherm Angela Lansbury in Nanny McPhee. © ZUMA Press

