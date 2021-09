Lex Uiting en vriendin Susan maakten podcast over ziekteproces: ‘Bloter dan dit kan ik me niet geven’

Lex Uiting was omringd door vrienden. De zon scheen uitbundig en de drankjes waren binnen handbereik. Zorgeloos voer de presentator die warme donderdag in augustus op een bootje over de Amstel; tot zijn vriendin Susan Oostdam hem een voiceappje stuurde. ,,Ze was in tranen. Suus vertelde dat ze een uitstrijkje had laten maken en dat het niet goed was. Binnen een paar minuten was ik thuis”, kijkt Uiting (35) ruim een jaar later terug.