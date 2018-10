Liam Payne boos op media: behandel vrouwen met meer respect

Video Zondag met Lubach-film­pje tegen Orbán gaat viral in Hongarije

13:55 Het filmpje van het VPRO-programma Zondag met Lubach over Hongarije en de aanvaring van president Viktor Orbán met de EU is een hit in Hongarije. Het item uit de show van vorige week is inmiddels in Hongarije al ruim een half miljoen keer bekeken, meldt de redactie van het programma. Het land telt nog geen 10 miljoen inwoners. Het filmpje is in Hongarije ook al twee dagen trending op sociale media.