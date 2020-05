Libelle Zomerweek verkast van het strand naar Facebook

'Ellen DeGeneres baalt enorm van negatieve berichtge­ving'

6:23 Hoewel Ellen DeGeneres haar dagelijkse talkshow normaal gesproken afsluit met 'wees lief voor elkaar', worden die woorden nu al een aantal weken in twijfel getrokken. De presentatrice ligt onder vuur nadat een aantal (ex) medewerkers zich negatief hebben uitgelaten over het diva-gedrag van Ellen. Dit melden verschillende Amerikaanse media, waaronder Us Weekly.