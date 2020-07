Lichaam van opa Tim Senders ‘uitgeput van kanker’: ‘Op weg naar laatste avontuur’

‘Wetende dat er ooit een einde aan zou komen, heb ik met veel liefde alle mooie avonturen samen met mijn opa beleefd. De laatste weken is zijn gezondheid erg achteruitgegaan en is zijn lichaam uitgeput van de kanker. Het is onzeker hoe de komende dagen zullen zijn, maar mijn opa zal waarschijnlijk zijn laatste avontuur tegemoet gaan’, aldus Tim.



De presentator twijfelde naar eigen zeggen of hij het bericht wel moest delen. ‘Het is een persoonlijk en verdrietig moment om hem zo te zien. Maar de afgelopen jaren is mijn opa ook de opa van iedereen geworden. Er wordt veel gevraagd naar hoe het met hem gaat. Daarom voelt het juist om ook deze momenten te delen.’



Opa Frits kreeg vorig jaar landelijke bekendheid dankzij de YouTube-serie van Tim. Daarin beleefde hij allerlei avonturen met de toen 89-jarige opa, zoals racen op een circuit en naar het festival De Zwarte Cross. Dit voorjaar was Frits nog te zien in een uitzending van M.