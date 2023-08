Sportverslaggever Noa Vahle (23) heeft donderdagavond haar debuut gemaakt als studiopresentatrice op Veronica. Met analist René van der Gijp praatte ze het verslag aan elkaar rond de voetbalwedstrijd tussen FC Twente en Hammarby IF. Zo trad ze meer dan ooit in de voetsporen van haar moeder Linda de Mol, die al decennialang studioshows maakt.

Vahle viel in voor collega Hélène Hendriks, die gelijktijdig haar eigen talkshow De oranjezomer presenteerde op SBS 6. Toen Vahle daar woensdag te gast was, vroeg Hendriks uit het niets alvast of Vahle ‘een beetje zenuwachtig’ was. ,,Want?’’ reageerde ze, zogenaamd niet begrijpend waar Hélène op doelde. ,,Morgen jouw eerste studiopresentatie’’, verduidelijkte Hendriks.

Er zijn geen Twente-supporters welkom in het stadion in Stockholm, benadrukte Hélène. ,,Dus er kijken heel veel mensen’’, voerde ze de druk op. ,,Heel veel mensen kijken er.’’ Het plaagstootje werkte: ,,Nu word ik wel een beetje zenuwachtig’’, lachte Vahle. ,,Ben je gek, dat kan je makkelijk, mens’’, reageerde tafelgast Jack van Gelder. ,,Geen probleem.’’

De uitzending verliep donderdag inderdaad gesmeerd. Vahle, die normaal gesproken op locatie verslag doet, benoemde de mijlpaal van haar studiodebuut niet en heette meteen René van der Gijp welkom. Hij was voor het eerst op televisie sinds Vandaag inside met zomerstop ging. ,,Ik ben een weekje in Ibiza geweest en een weekje in Zuid-Frankrijk”, vertelde Van der Gijp, waarna Vahle hem complimenteerde met zijn gebruinde gelaat. De oud-voetballer zei dat zijn ‘bolletje’ snel verbrandt en dat hij daarom ‘veel onder zo’n parasolletje’ had gelegen.

De show duurde wel langer dan normaal, want de wedstrijd kreeg na 90 minuten een verlenging. Het werd dankzij Sem Steijn uiteindelijk 1-1, waarmee FC Twente zich plaatste voor de laatste voorronde van de Conference League. Ook aan het einde van de uitzending stond noch Vahle, noch Van der Gijp stil bij het stukje tv-geschiedenis.

