Wat mij betreft is na acteur Bilal Wahib supermarktketen Lidl de volgende die aan de beurt is om publiekelijk sorry te zeggen aan een talkshowtafel. Niet dat de budgetsuper in een livestream een twaalfjarige heeft uitgedaagd om zijn piemel te laten zien, maar ik voel me na de zoveelste reclamespot die de plank misslaat (denk aan die met kerst en die rond het EK) als kijker danig in mijn hemd staan.