Liefde met grote gevolgen: drugsdealers, pooiers en een bendeoorlog

Optreden Metallica op Rock Werchter onzeker na coronabe­smet­ting

Metallica heeft vandaag een optreden op het Zwitserse festival Out in the Green afgezegd. In de omgeving van de band is iemand besmet geraakt met corona, zo meldt de rockgroep op sociale media. Het is onduidelijk of het optreden op Rock Werchter aanstaande vrijdag wel door kan gaan.

11:08