Liefdesbrieven Toon Hermans ontdekt

De acht tot negen epistels van de entertainer maakten deel uit van een pakket van maar liefst 600 liefdesbrieven aan de Sittardse schone, geschreven door in totaal 46 mannen. Van hen was de showman er dus één, aldus de Sittardse stadsarchivaris Peer Boselie in reactie op een bericht van 1Limburg. Het pakket is al enige tijd geleden aangetroffen bij een opkoper, in een oude koffer uit een inboedel.



De in 2000 gestorven Hermans had uiteindelijk het nakijken bij Lies, net als zoveel van de andere belangstellenden. Volgens de stadsarchivaris liet ze haar aanbidders meestal niet te dichtbij komen en spreekt uit veel van de epistels dan ook nogal wat frustratie. Ook uit die van Toon, die haar tevergeefs uitnodigde voor zijn optredens. De artiest hoopte nog wel dat er 'gevredeskust' zou worden, staat er in één van de brieven te lezen. Hij moest echter uiteindelijk de moed opgeven.



Lies trouwde later 'met een notaris of een advocaat' en overleed volgens Boselie in 1984. De 600 liefdesbrieven en 300 andere brieven uit de koffer geven volgens hem een mooi tijdsbeeld van de periode 1940-1952, aldus de stadsarchivaris. De brieven worden nog verder onderzocht.