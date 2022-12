Lieke Martens en vriend gaan trouwen in Spanje na relatietest: ‘Ineens 24/7 op elkaars lip’

‘Topsport en relaties gaan niet altijd hand in hand’, schrijft hij deze week op LinkedIn. Oranje Leeuwin Lieke en keeper Benjamin ontmoetten elkaar zo’n vijf jaar geleden, toen zij bij FC Barcelona speelde en hij bij Ajax.

‘We waren beiden druk bezig met onze carrière in het professioneel voetbal. Beiden druk en op grote afstand van elkaar’, beschrijft hij. ‘Ik moet zeggen dat het een plus is dat je partner ook in de voetbalwereld zit en je elkaar hierom goed begrijpt.’ Maar nadelen zijn er ook. ‘Een min is dat het kan zijn dat je niet beiden in hetzelfde land tekent en elkaar door het drukke trainingsschema niet vaak kunt zien.’



Bijna 4,5 jaar lang had het stel een langeafstandsrelatie, die voor hen goed werkte. ‘Het werd ‘beloond’ met een lockdown door Covid. Waar we ineens, van elkaar eens per maand zien, 24/7 op elkaars lip zaten. Dat was een leuke test kan ik je zeggen, haha.’

Maar: ‘Gelukkig hebben wij de test doorstaan.’ Ruim een jaar geleden vroeg hij Lieke ten huwelijk, ze zei ‘een miljoen keer ja’. Het koppel trouwt volgend jaar in Spanje. Lieke speelt daar niet meer (ze voetbalt bij Paris Saint-Germain in Frankrijk), maar Benjamin is sinds zijn vertrek bij Sparta afgelopen zomer makelaar in het land. Ze hebben hun zinnen gezet op de Costa del Sol als trouwlocatie.



Martens, in 2017 verkozen tot de beste voetbalster ter wereld en vorig jaar tot mooiste sportvrouw van Nederland, was eerder zeven jaar samen met Kevin Koolhof. In 2018 vertelde ze dat hun relatie voorbij was. Lieke werd na het succesvolle EK van 2017 snel wereldberoemd, maar ze benadrukte dat de breuk daar niets mee te maken had. Ze was immers ‘echt niet veranderd’. Later dat jaar bevestigde ze samen te zijn met Benjamin.

