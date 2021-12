Lieke van Lexmond blikt terug op ophef: ‘Blijkbaar is de cancelcultuur het nieuwe normaal’

Lieke van Lexmond is niet van plan om de, zoals ze het zelf omschrijft, ‘cancelcultuur’ te accepteren. In een Instagram-bericht blikt ze terug op de ophef rond de samenwerking met Rituals. ‘Ik ben trots dat ik niet voor mijn ‘eigen hachje’ gegaan ben en me niet heb laten verleiden om op allerlei klinkklare onzin in programma’s, columns en kwetsende zogenaamde satire te gaan reageren.’

Van Lexmond heeft een roerig jaar achter de rug. In oktober ontstond er grote ophef nadat Rituals een samenwerking aanging met de Van Lexmond-zusjes, die zich de Moonsisters noemen en zeggen te leven ‘volgens de maancyclus’. Lieke en Jetteke stelden in het verleden dat de stand van de planeten invloed had op zaken als de bestorming van het Capitool op 6 januari.



Ook lieten zij zich kritisch en negatief uit over de coronamaatregelen. Het duo ondertekende een brandbrief van het collectief Moederhart, waarin ze mensen opriepen zich alleen aan de maatregelen te houden als die stroken met hun geweten.



Rituals distantieerde zich van die opvattingen, maar liet weten de samenwerking niet te stoppen. Wel haalde het cosmeticamerk een interview met de zussen offline.

Ook de weken erna bleef het onrustig en kwamen Lieke en Jetteke wederom onder vuur te liggen. Ditmaal over de edelstenen die ze verkopen. Het programma Keuringsdienst van Waarde ontdekte dat de citrien en witte jade uit andere stoffen bestonden dan vermeld. ,,We hebben contact gezocht met de leverancier en alle mensen die de steentjes hebben gekocht, hebben we terugbetaald en een mail gestuurd met uitleg”, reageerde Van Lexmond geschrokken op die onthulling.

Het bleef na alle ophef vrijwel stil vanuit Van Lexmond, maar nu het jaar bijna ten einde komt, besluit ze terug te blikken op de afgelopen tijd. ‘Dit jaar heb ik heel veel geleerd over mezelf, bepaalde mensen en hoe de wereld soms helaas werkt. Het was zeker niet gemakkelijk, maar het voelde heel goed om heel dicht bij mijn eigen normen en waarden te blijven en daarbij niemand buiten te sluiten. Ik ben trots dat ik niet voor mijn ‘eigen hachje’ gegaan ben en me niet heb laten verleiden om op allerlei klinkklare onzin in programma’s, columns en kwetsende zogenaamde satire te gaan reageren en daarmee met de negativiteit mee te gaan’, schrijft Van Lexmond vandaag op Instagram.



De presentatrice is naar eigen zeggen bewust blijven staan voor ‘verbinding en een open mind’. ‘Er zijn veel beweringen (niet gecheckt en ook echt niet waar) die vernietigend werkten en het mij en mijn bedrijf niet gemakkelijk gemaakt hebben.’ Van Lexmond concludeert dat ‘de cancelcultuur het nieuwe normaal is geworden’, maar is absoluut niet van plan dat zomaar te accepteren.

‘Ik heb mijn hele leven alleen maar vanuit liefde gehandeld en zal dat ook nooit veranderen. Daarom heb ik het een paar maanden laten gaan, omdat ik erop vertrouw dat waarheid en oprechtheid altijd zullen komen bovendrijven’, verklaart Van Lexmond, die iedereen ‘mega veel liefde en geluk voor 2022' toewenst. ‘Ik ben er namelijk van overtuigd dat je nooit zo lelijk/onaardig over iemand of iets kan zijn als je zelf goed in je vel zit. Wees niet bang om lief te hebben, liefde te geven en te ontvangen, het is de sleutel naar zoveel moois. Love you!’ sluit ze haar epistel af.

