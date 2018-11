Lieke van Lexmond: Naakt is niet zo’n heftig ding

Zet in een studio drie vrijgezelle vrouwen tegenover drie single mannen. Laat zij zich uitkleden, naar elkaar kijken, met elkaar praten en flirten en wie weet is er aan het einde van het programma een match. Zie hier, kort samengevat, Undressed For Love, het nieuwe datingprogramma op RTL5 dat vanavond begint en ook een aflevering met homoseksuele mannen kent.



,,Wij beginnen, waar een heel geslaagde date kan eindigen: naakt”, glimlacht presentatrice Lieke van Lexmond. Bloot schrikt haar niet snel af. Zo poseerde ze tweemaal voor Playboy. ,,Ik ben zelf niet zo preuts. Vind naakt helemaal niet zo’n heftig ding. Zo zijn we allemaal geboren. Heel puur, al is naakt in een studio natuurlijk iets anders dan privé.”



Waarom zei je ja tegen dit programma?

Van Lexmond: ,,Het is nieuw, spannend, gaat over daten, over liefde, over mensen die een avontuur willen aangaan en daarbij niet het geijkte pad bewandelen. Een beetje lef tonen. Daar hou ik wel van, al zou ik dit zelf nooit durven.”