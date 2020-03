Liesbeth List koos Tilburg voor haar allerlaatste show

De keuze om in Tilburg te eindigen is niet toevallig. Leo den Brabander, oud-directeur van de Schouwburg, haalde het succesvolle programma 'Shaffy Chantant' in 1966 naar Tilburg, het was het allereerste optreden van Ramses Shaffy en Liesbeth List buiten de Randstad. Twee jaar eerder, september 1964, stonden de twee ook al even op het grote podium in de Tilburgse Schouwburg, maar dat ging aan de meeste Tilburgse burgers voorbij. De twee vroegen Toon Hermans om zijn mening over hun liedjes en en omdat de komiek toch in Tilburg was zongen ze dáár voor hem.