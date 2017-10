Liesbeth List nog één keer in schijnwerpers

De presentatie van het boek van Dave Boomkens is een van de zeldzame publieke optredens van List. De 75-jarige zangeres en actrice kondigde deze zomer haar afscheid van de spotlights aan, omdat ze lijdt aan een vorm van dementie als gevolg van een auto-ongeluk.



Boomkens tekende Lists leven op in 'Liesbeth List. De dochter van de vuurtorenwachter'. De ondertitel verwijst naar vuurtorenwachter Jaap List, die haar samen met zijn vrouw Marie op zevenjarige leeftijd adopteerde.



List had toen al veel zwaars achter de kiezen. Haar moeder pleegde na haar bevrijding uit een jappenkamp in Nederlands-Indië zelfmoord en haar vader vertrok zonder haar naar Zuid-Afrika. ,,Het is alsof ik niet geboren ben, maar opgericht, want ik weet niet wie mijn ouders zijn'', schreef List in een van de brieven die in de biografie zijn verwerkt.



Desondanks gaat het leven haar naar eigen zeggen gemakkelijk af, vooral nadat ze naar Amsterdam is verhuisd. ,,Zonder dat ik erom vroeg, kreeg ik van alles in m'n schoot geworpen. Het gebeurde gewoon'', omschrijft ze haar eerste stappen in de showbizz. Het duurde in de hoofdstad dan ook niet lang voordat ze met Ramses Shaffy en zijn theatershow Shaffy Chantant doorbrak als zangeres.



In haar hoogtijdagen als vertolkster van het Nederlandse lied had ze veel beroemde bewonderaars, onder wie Jacques Brel en Mikis Theodorakis. Ook nadat chansons uit de mode waren geraakt, vergaten mensen List niet. Haar succes als hoofdrolspeelster in de musical Piaf, over chansonnière Edith Piaf, in 1999 is daar bewijs van.



Een andere bijzondere opleving is een gastoptreden tijdens een rapconcert van Typhoon in 2016. ,,Wat er op de bühne tussen die twee gebeurde, is met geen woorden te beschrijven'', herinnert Lists chauffeur en vriendin Rita Sanders zich.

De boekpresentatie van mandagavond is naar verwachting minder uitbundig. In een select gezelschap neemt ze het boek in ontvangst in Amsterdam-Noord, in restaurant Hotel de Goudfazant. De keuze voor die locatie is bijzonder, want ruim drie jaar geleden nam ze er definitief afscheid van haar overleden echtgenoot Robert Braaksma.