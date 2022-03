Lijstduwer Erica bedankt stemmers en Romy deelt make-uploze foto

Benefiet met Paul van Vliet levert 11.000 euro op voor Giro555

Paul van Vliet, Freek de Jonge en Steven Brunswijk sloegen dinsdagavond in theater Diligentia en PePijn in Den Haag de handen ineen voor Oekraïne. Dat deden de artiesten tijdens een benefietvoorstelling waarvan de gehele opbrengst naar Giro555 Samen in actie voor Oekraïne gaat. Uiteindelijk is er 11.035 euro opgehaald, laat het theater weten.

15 maart